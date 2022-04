Mazara, annullata l’Aurora e la processione del Venerdì Santo

A Mazara del Vallo non si svolgerà la processione del Venerdì Santo e nemmeno l’Aurora ancora troppi casi da Covid e poi tempi ristretti per l’organizzazione. La decisione è del parroco della Cattedrale don Edoardo Bonacasa di comune accordo col Vescovo: «La decisione troppo a ridosso della Pasqua con la quale la Conferenza Episcopale Siciliana ha autorizzato le processioni hanno posto alcune difficoltà logistiche e organizzative per la processione del Venerdì Santo e per l’Aurora – spiegano il parroco e il Vescovo – e a tal fine i due momenti non si riusciranno a realizzare». Il Vescovo della Diocesi di Mazara, monsignor Domenico Mogavero, alcuni giorni fa, aveva firmato il decreto dove erano indicate delle nuove disposizioni religiose e sociali a partire dal 1° aprile. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Salvatore Giacalone

