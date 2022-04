Mariza D’Anna eletta presidente di «Salvare Erice»

Mariza D’Anna, giornalista e scrittrice, è la nuova presidente di «Salvare Erice», storica Associazione no profit presente nel territorio da oltre venti anni. Il presidente uscente, Luigi Giannitrapani, che ha retto le sorti dell’Associazione onlus per oltre tre anni e contribuito in modo significativo a promuovere iniziative volte a valorizzare il borgo medievale, sarà presidente onorario. L’assemblea che ha eletto Mariza D’Anna ha anche rinnovato il Consiglio che è risultato composto da Noemi Genovese, vicepresidente; Luigi De Vincenzi, tesoriere; Maria Scuderi , segretaria: Angela Grammatico, Paola Fonte e Francesca Scalisi, consiglieri. L’ex presidente Eugenio D’Angelo e Chicchi La Porta, infine, sono stati individuato come consiglieri onorari di un’Associazione che, inoltre, ha allargato la propria base sociale con l’adesione di nuovi soci.

