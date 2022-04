Marsala, l'acqua torna potabile ma per l'ok al consumo si attende la conferma dell'Asp

Sembra che sia tutta acqua passata, è proprio il caso di dirlo. Si attende un'ulteriore conferma dalle analisi dell'Asp, ma i valori dei nitrati nell'acqua che sgorga dai rubinetti a Marsala ora sono nelle norma. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Grillo pubblicando un video su Facebook.

Il sindaco ha però precisato che adesso l'azienda sanitaria dovrà effettuare una nuova verifica per certificare l'idoneità o meno al consumo. Significa che i divieti non sono ancora venuti meno, dunque, nonostante la buona notizia, in attesa della conferma dei valori, non è ancora arrivato il via libera al consumo dell'acqua per uso potabile e alimentare.

"Dobbiamo pazientare ancora qualche giorno ma aspettiamo fiduciosi le analisi di riscontro dell’Asp per tornare a consumare l’acqua in piena sicurezza - commenta il sindaco Massimo Grillo -. È anche il riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in oltre un mese, tutto rivolto a tutelare la salute pubblica e far rientrare i nitrati dell'acqua comunale nei parametri normativi".

