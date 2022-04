Mazara, trovato con la droga 33enne in affidamento ai servizi sociali: arrestato

A Mazara del Vallo i carabinieri hanno arrestato un 33enne pregiudicato del posto per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo abita nel quartiere chiamato Mazara 2. I militari dell'Arma ne controllavano gli spostamenti perché, anche se sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, era stato notato già in passato recarsi, anche più volte al giorno, presso la casa di un 47enne ristretto agli arresti domiciliari, con l’accusa di spaccio di droga, a seguito dell’arresto operato dai carabinieri nel mese di febbraio.

Martedì scorso i carabinieri hanno fermato il 33enne per sottoporlo ad ulteriori controlli poco prima che entrasse nell’appartamento, dove vive il pregiudicato. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha tentato invano di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta ma è stato intercettato dai militari dell’Arma. Gli stessi, successivamente, si sono concentrati sulla ricerca di un piccolo pacchetto che il 33enne aveva gettato nell’erba, una volta resosi conto che non sarebbe riuscito a scappare. Lo hanno trovato: si trattava di un involucro in cellophane con 53 grammi di cocaina in un unico blocco.

In considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente e della condotta dell’uomo, che ha violato anche gli obblighi della misura alternativa alla detenzione che gli era stata concessa, i carabinieri lo hanno dichiarato in arresto. Lo stesso, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è stato condotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.

© Riproduzione riservata