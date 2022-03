Trapani, fuga di gas ed esplosione in casa: ferita una donna e i due figli

Momenti di paura nel quartiere Cappuccinelli di Trapani. Probabilmente a causa di una fuga di gas un'esplosione ha gravemente danneggiato un'abitazione al piano terra in via Corte, al civico 3.

Nell'incendio tre persone sono rimaste ferite e sono in prognosi riservata: la mamma e i due figli minorenni che sono stati trasportati prima al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, poi al centro ustioni dell'ospedale Civico di Palermo. Illeso, invece, il marito, un ex finanziere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando su quanto successo.

Il rogo è scoppiato intorno alle 13,15, partendo dalla cucina e propagandosi poi nel resto della casa. L'esplosione, che si sarebbe verificata non appena la donna ha acceso i fornelli per colpa di un malfunzionamento, ha distrutto alcuni arredi e suppellettili, provocando dei danni strutturali anche alla veranda.

I vicini, dopo aver sentito il boato hanno subito chiamato i vigili del fuoco: le squadre sono giunte in via Corte intorno alla 13.30 e hanno avviato le operazioni di spegnimento mettendo in sicurezza anche un paio di bombole di GPL, che nulla avrebbero a che vedere con l’incendio. Le operazioni sono andate avanti per oltre un'ora.

