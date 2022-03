Alcamo, inchiesta della procura sulla morte del pilota di kart: disposta l'autopsia

Una morte improvvisa, che ha lasciato tanto strazio tra i familiari di Emilio De Luca, 34 anni di Alcamo, deceduto domenica pomeriggio per un infarto a bordo pista durante una gara di kart a Castellammare del Golfo.

La vittima venerdì scorso si era recato all’ospedale di Alcamo per alcuni accertamenti dopo aver accusato dei dolori al petto. Ma proprio su quel malore i suoi parenti chiedono di far luce e per questo, attraverso i loro avvocati, hanno chiesto alla procura che sia disposta l’autopsia sul corpo del pilota: verrà eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

L'esame dovrà fare chiarezza su quei dolori al petto che avevano indotto De Luca a recarsi al pronto soccorso nella notte di venerdì per poi tornare a casa alle alle 5,30 del mattino. Dopo una notte insonne, sabato era sceso in pista per le prove libere e quelle cronometrate del GP di Karting, classe 125 Day, sul circuito cittadino di Castellammare del Golfo. Stessa cosa aveva fatto domenica, poi era iniziata la gara, interrotta per un piccolo incidente. Il pilota è morto poco prima della ripartenza, accasciandosi a terra davanti ad amici e familiari.

© Riproduzione riservata