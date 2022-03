Trapani, un guasto terrà al buio alcune strade: ecco quali

Un guasto terrà al buio alcune strade di Trapani. Lo annuncia il sindaco Giacomo Tranchida in un comunicato, scrivendo che i lavori di manutenzione necessari non termineranno prima di mercoledì prossimo.

Ecco gli impianti della pubblica illuminazione spenti: via Pitrè (una lampada), via Petrarca, via Monti, via D'Annunzio, via Giacomo Serpotta, via Capuana e via Novelli (a lampade alterne), via G. Reta, via Antonello Da Messina, via Del Bosco e via Verne. Rimarranno spenti nei prossimi 3 giorni. «Si invita la cittadinanza alla massima prudenza nelle ore serali - scrive Tranchida - nell'attesa della riparazione del guasto».

