Trapani, ausiliare del traffico multa un automobilista e viene schiaffeggiato

Schiaffeggiato per una multa. Vittima dell'aggressione a Trapani un ausiliario del traffico che aveva appena sanzionato un cinquantenne che non aveva pagato il ticket delle strisce blu. A raccontare l'accaduto è stato il noto animalista Enrico Rizzi, amico dell'uomo picchiato dall'automobilista il quale è stato poi denunciato dalla polizia.

Come ha raccontato l’animalista, la vittima è anche finita all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per ricevere le cure del pronto soccorso: 5 i giorni di prognosi.

"Chi non conosce Francesco (l'ausiliare del traffico aggredito, ndr) non può capire la sua bontà d’animo - scrive Rizzi su Facebook -. Ciccio, come lo chiamo io e gli amici, è un ragazzo meraviglioso, con la testa sulle spalle, sempre pronto ad aiutare chiunque e con una educazione da invidiare. Mi ha detto che ha già ricevuto la telefonata dal presidente della società Atm Spa Trapani che ringrazio sentitamente e che si è messo a disposizione per tutto. Adesso mi auguro che la giustizia faccia il suo dovere perché la violenza è un atto intollerabile".

