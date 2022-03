Trapani, 14enne precipita da un lucernario durante un pigiama party: salva per miracolo

Doveva essere un tranquillo pigiama party tra amiche ed invece si stava per trasformare in tragedia. A Trapani, una ragazza di 14 anni è precipitata da circa 5 metri di altezza, rimanendo ferita. L’incidente è avvenuto in un’abitazione di via Fardella.

Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che la 14enne, verso le 2.30, durante un pigiama party organizzato con alcune amiche, sia salita su un lucernario all’interno della casa. Il vetro, però, non ha retto e si è rotto.

La 14enne è così precipitata all’interno di un vano profondo cinque metri. Immediatamente le amiche hanno lanciato l'allarme e sul posto sono giunti gli agenti della polizia, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

Per salvare la ragazza, infatti, i pompieri sono ricorsi alle tecniche Saf (speleo alpino fluviali): uno dei vigili si è calato all’interno del lucernaio, ha immobilizzato e imbracato la 14enne e con l’aiuto di un sistema di corde i colleghi l’hanno tirata su. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure e portato immediatamente la giovane in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata