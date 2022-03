Alcamo, autostazione chiusa: da 4 anni i lavori bloccati

Un romanzo giallo la cui soluzione si attende dalla fine del mese di febbraio del 2018 cioè da quando vennero sospesi i lavori per la sistemazione dell’ex autostazione della piazza Repubblica di Alcamo. Una vicenda che affonda le radici nella notte dei tempi. Cioè dal novembre 2014 quando venne approvato il progetto di recupero prevedendo uno stanziamento di 450 mila euro. Nell’ottobre 2016 fu indetta la gara d’appalto. I lavori iniziarono, un anno dopo, ovvero nell’ottobre 2017. Lavori da consegnare entro 120 giorni. L’autostazione si trova nella centralissima Piazza della Repubblica a sud del castello dei conti di Modica, una delle mete preferite dai turisti. Nel vialone, lato est, arrivano e partono gli autobus extraurbani. Ma i viaggiatori non possono usufruire di una sala d’attesa, di punto di ristoro e dove fare i biglietti. Se piove il riparo sotto le pensiline. Il progetto faceva parte degli interventi di riqualificazione della zona. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giuseppe Maniscalchi

