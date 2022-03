Marsala, condannato per ricettazione viene portato in carcere a Trapani

I carabinieri hanno condotto in carcere un 49enne di Marsala su disposizione dell’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica, a seguito di una sentenza di condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

In particolare, spiegano i carabinieri che hanno condotto le indagini, il 49enne, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un portafoglio, commesso a Marsala nel 2020. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri hanno sostenuto la tesi dell’accusa fino all’emissione della sentenza di condanna. Al termine delle formalità di rito, i militari dell’Arma hanno condotto il 49enne, del quale non è stato fornito il nome, presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani.

© Riproduzione riservata