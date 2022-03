L'enologo Michele Rallo compie 106 anni: è il più longevo di Marsala

Il più longevo di Marsala ha appena compiuto 106 anni. Michele Rallo ha centrato un altro record e lo ha fatto soffiando le candeline sulla torta con i figli accanto. Con lui c'era anche il vicesindaco Paolo Ruggieri che lo scorso anno aveva promesso a Michele che anche nel 2022 si sarebbero rivisti. Così è stato.

Michele ha festeggiato i suoi 106 anni che fanno di lui il super nonno di Marsala, seguito a ruota da nonna Lidia di 104 anni.

Nato in contrada Matarocco, alla fine degli anni 30 conseguì il diploma di enotecnico a Conegliano Veneto. Partecipò alla seconda guerra mondiale e rimase per tre anni a Tripoli. Al suo ritorno a Marsala fondò l’azienda vinicola “Vito Rallo & figli”, poi chiusa negli anni Sessanta a causa della crisi. Ma non abbandonò il mondo del vino tanto che successivamente contribuì attivamente alla costituzione della “Cantina Mothia”, divenendone enologo e direttore tecnico. Vedovo della signora Vincenza, con cui festeggio i 70 anni di matrimonio, con lei ebbe due figli, Vito e Giovanna.

