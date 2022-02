Trapani, negli anni ha spillato oltre 10 mila euro a un incapace: arrestato

Avrebbe approfittato di una persona incapace, vessandola per anni con richieste di denaro. Con questa accusa un uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile delle questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura.

La vittima, un trapanese da poco in quiescenza, era caduto nelle grinfie dell’arrestato che, approfittando del suo stato di fragilità psichica, sarebbe riuscito a farsi consegnare somme di denaro. Le indagini hanno permesso di accertare che l’indagato si sarebbe fatto consegnare oltre 10.000 euro attraverso veri e propri appostamenti, accompagnati da reiterate pressioni psicologiche nei confronti della vittima, ridotta a uno stato di forte sudditanza.

L’uomo, di cui non viene fornito il nome, è stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento cautelare che ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

