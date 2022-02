Mazara: morta l'avvocato Claudia Ingraldo, moglie del co-titolare della società A29

Comunità di Mazara del Vallo sconvolta per la morte dell'avvocato Claudia Ingraldo. La donna, 48enne di Erice, molto conosciuta, è la moglie dell'imprenditore Michele Bianco, co-titolare della società A29 di Mazara. Lascia il marito e due figli adolescenti. Claudia Ingraldo è morta improvvisamente.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci: "Come primo cittadino ma anche a titolo personale mi sento di interpretare il comune sentimento di cordoglio che è acuito dalla sorpresa e dallo sconforto per una giovane vita spezzata improvvisamente a causa di un malore, che lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e tra chi ha avuto il piacere di conoscerla. Un evento tragico che deve farci riflettere anche sulla precarietà dell'esistenza umana e sul bisogno di dare il giusto valore alla vita ed alle relazioni sociali. Al marito Michele Bianco, apprezzato imprenditore e co-titolare della società A29, ai figli ed ai familiari esprimiamo i sentimenti di cordoglio e vicinanza".

"Anche il consiglio comunale di Mazara del Vallo nella sua interezza si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa dell'avvocato Claudia Ingraldo", sta scritto in una nota del presidente del consiglio comunale Vito Gancitano. "Questo evento, già in sé tragico, colpisce una famiglia di professionisti e imprenditori stimati in Città e desta particolare commozione anche per la giovane età del compianto avvocato Ingraldo e per il fatto che è stato un evento improvviso. All'imprenditore Michele Bianco, coniuge dell'avvocato Ingraldo, ai figli e familiari va tutto il nostro affetto e la vicinanza".

Messaggio di solidarietà anche da parte del Mazara Calcio: "La famiglia Mazara Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Claudia Ingraldo, moglie di Michele Bianco di A29, nostro main sponsor. La dirigenza gialloblù, lo staff tecnico e tutti i tesserati porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Bianco per la propria perdita".

