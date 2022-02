Trapani, rubò per fame ma fu denunciata: il giudice la assolve

Dopo due anni si chiude una vicenda che ha visto protagonista una signora trapanese, fedina penale immacolata, che per necessità non aveva esitato a rubare generi alimentari. Ieri però per lei è arrivata l’assoluzione e la fine di un incubo. Nel dicembre del 2019 la signora, oggi 69enne si era recata presso il supermercato Eurospin di via Salemi, a Trapani. Gli addetti alla sicurezza però la bloccano e controllandole la borsa scoprono la refurtiva che la cliente aveva nascosto: mozzarella, provola e pancetta. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Laura Spanò

© Riproduzione riservata