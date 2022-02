Anche Rosa Ligotti compie 100 anni: a Castellammare è la terza nonnina a far festa da inizio anno

Si chiama Rosa Ligotti ed è la terza nonnina che a Castellammare del Golfo che spegne almeno 100 candeline dall'inizio dell'anno. Il comune trapanese dimostra di essere dunque una terra di longevi, come ha sottolineato il sindaco Nicolò Rizzo nel suo messaggio di auguri.

“Nel 2022 è la terza concittadina alla quale auguriamo salute e serenità. Anche lei esempio di forza, coraggio e speranza”. Rosa, nata il 16 febbraio 1922, è in perfetta salute e con una famiglia numerosa: ha, infatti, 4 figli, 8 nipoti e 8 pronipoti e alla loro presenza ha spento le cento candeline in un locale di Castellammare.

Vedova di Salvatore Cacioppo, che aveva sposato ad ottobre del 1948, è mamma di Enza, Maria, Castrenza e Piero. Il sindaco le ha donato una targa ricordo porgendole gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Castellammare del Golfo.

"A pandemia ancora in corso, Rosa Ligotti è la terza centenaria in questo 2022 e rappresenta la nostra storia e memoria, un esempio di forza e volontà ad andare sempre avanti, come ho già sottolineato alle ultracentenarie Caterina Navarra, che ha compiuto ben 108 anni e Maria Barone, che ne ha compiuti 104. A Rosa Ligotti ed ai suoi familiari l’abbraccio a distanza e gli auguri di tutta la città".

“È sempre stata una donna forte e coraggiosa, disponibile, dolce e sorridente nonostante le avversità della vita - commentano figli e nipoti di cui dice di essere orgogliosa -. Ha sempre mangiato cibo genuino, ama lo stufato e la cioccolata. Ricorda la guerra e racconta ancora con buona memoria la sua vita dedicata ad accudire la famiglia”.

© Riproduzione riservata