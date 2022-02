Trapani, grosso albero cade all'interno del cimitero: nessun ferito

Tragedia sfiorata a Trapani. Un grosso albero è caduto all’interno del cimitero comunale. L’arbusto, come testimonia la fotografia pubblicata sul profilo Facebook dalla consigliera comunale Anna Garuccio, si è abbattuto sul viale dove transitano pedoni e anche auto con le persone disabili o non deambulanti che si recano al cimitero.

Al momento del crollo non c’era nessuno. Anna Garuccio, appresa la notizia, ha subito informato il dirigente che, a sua volta, ha assicurato l'invio di giardinieri per la rimozione dell’albero.

"Ennesimo Crollo in città. Cimitero di Trapani- Viale di sinistra. Da lì passano le auto e tanti cittadini - scrive su Facebook la Garuccio -. Siamo stati fortunati che non passava nessuno. Ho avvisato il Dirigente che era ignaro dell’accaduto. Sta inviando i giardinieri per toglierlo.