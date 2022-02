Marsala, troppi nitrati: acqua vietata per usi alimentari

Acqua vietata per usi alimentari a Marsala. Lo ha disposto «temporaneamente» il sindaco Massimo Grillo con un’ordinanza. L’acqua erogata dalla rete idrica comunale può essere utilizzata soltanto «per usi igienici». Nei prossimi giorni, si legge in una nota del comune, «saranno comunicati eventuali punti di erogazione da cui sarà possibile prelevare acqua con i requisiti di potabilità». Il sindaco Grillo ha firmato l’ordinanza «a tutela della salute pubblica» sulla base dei risultati delle ultime analisi effettuate su campioni d’acqua dei pozzi comunali, dalle quali sono emersi «valori non conformi al parametro dei nitrati». L’acqua, pertanto, non si può bere, né utilizzare per la preparazione degli alimenti. «E’ una misura grave ma necessaria - spiega il sindaco - frutto di un monitoraggio continuo che l’ente fa sulle acque comunali a garanzia della salute pubblica. Nell’attesa che si ritorni alla normalità, speriamo prima possibile, siamo in stretto contatto con l’Asp per monitorare la situazione».

