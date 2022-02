Mazarese viola la quarantena, commerciante di Salemi senza green pass: ora sono nei guai

Nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti durante il fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo hanno rilevato alcune violazioni della normativa volta al contenimento del pandemia da Covid-19.

A Salemi titolare di una stazione di servizio senza green pass

In particolare, in Salemi, i carabinieri della locale stazione hanno accertato che il titolare di una stazione di servizio era sprovvisto di green pass al momento del controllo. Per questo motivo, i carabinieri hanno elevato una sanziona amministrativa di 400 euro a carico dell’uomo oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale per 2 giorni.

Mazarese viola la quarantena, denunciato

A Mazara del Vallo, invece, all’esito degli accertamenti svolti, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 49enne del posto. Lo stesso, infatti, avrebbe violato il provvedimento sanitario dell’isolamento domiciliare cui era stato sottoposto dopo essere stato riscontrato affetto da Covid-19.

