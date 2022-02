Mazara, straniero trovato coi farmaci rubati al canile: denunciato per ricettazione

A Mazara un 33enne di origine straniera, già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trovato dai carabinieri in possesso di vari farmaci ad uso veterinario di cui tempo fa era stato segnalato il furto presso il rifugio sanitario comunale. Per tale motivo, è stato denunciato quale presunto responsabile del reato di ricettazione, mentre i farmaci, riconosciuti dal responsabile sono stati restituiti al rifugio. Il controllo è stato effettuato presso la residenza del cittadino di origine straniera, che si trova nel quartiere di Mazara 2.

© Riproduzione riservata