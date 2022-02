Marsala, stop ai sacchi neri per i rifiuti: non verranno raccolti, multe da 500 euro

A Marsala addio ai sacchi neri per lo smaltimento dei rifiuti. Lo stop, che in realtà era stato già disposto lo scorso agosto con una ordinanza dell'amministrazione Grillo, adesso è definitivo, o meglio la regola sarà ancora più rigida. “Formula Ambiente”, che a Marsala gestisce il servizio di raccolta differenziata, ha annunciato che da lunedì prossimo i sacchi neri non verranno più prelevati, dunque non saranno portati all'impianto di smaltimento.

Il motivo? L'operatore ha bisogno di verificare facilmente quello che c'è dentro. E i sacchi neri non lo consentono. Dunque saranno vietati, sia per le utenze commerciali che domestiche. Una decisione che arriva perché, come si legge in una nota di "Formula Ambiente", “si è registrato nelle ultime settimane uno spropositato aumento dei sacchi neri utilizzati per il conferimento dei rifiuti”.

La società annuncia dunque le maniere forti e il Comune è pronto a intensificare i controlli. "Considerato che il problema potrebbe impattare negativamente sull’intero ciclo di gestione dei rifiuti, fino a comportarne il totale blocco - fa sapere la società -, si comunica che, in accordo con le competenti funzioni comunali e coerentemente a quanto prescritto nelle vigenti ordinanze sindacali in materia che vietano espressamente l’utilizzo di sacchi neri non ispezionabili, i suddetti sacchi non saranno più prelevati e la loro presenza sarà segnalata alle competenti Autorità per l’irrogazione, a carico dei responsabili, delle previste sanzioni".

Già nei mesi scorsi erano stati potenziati i controlli ed erano state centinaia le multe prese dalla polizia municipale sia ispezionando le varie zone della città, sia attraverso la videosorveglianza. Ma i provvedimenti non sembrano aver frenato i comportamenti scorretti, così è arrivato l'ultimatum da parte della società che si occupa della raccolta differenziata.

La sanzione prevista per le utenze domestiche raggiunge i 500 euro, mentre raddoppia per le imprese, gli esercizi commerciali e artigianali.

