Autobotte nella voragine a Mazara, il Comune: colpa della fognatura, subito i lavori

Tutta colpa della vecchia fognatura. Un cedimento dovuto ad un sistema che risale alla prima metà del secolo scorso avrebbe causato la voragine nella quale è rimasta incagliata una ruota di un'autobotte nella via dei Pescatori a Mazara del Vallo.

Un sopralluogo congiunto effettuato questa mattina dall'assessore ai Lavori Pubblici Michele Reina, dal dirigente del settore tecnico Maurizio Falzone e dai tecnici comunali ha portato a un primo responso. Dai rilievi sembrerebbe che abbia ceduto la vecchia fognatura a barbacane, con rinforzo in muratura, posta sotto il manto stradale con conseguenti perdite che hanno lentamente provocato la voragine.

Già ieri i tecnici e la polizia municipale erano intervenuti vietando al transito quel tratto di strada. "Per precauzione - ha detto l'assessore Reina - abbiamo chiesto anche all'Italgas di effettuare un controllo anche se non si avvertono fuoriuscite. Abbiamo già dato direttive per rifare con carattere d'urgenza tutto il tratto fognario di circa 80 metri che dalla via Abate Calia attraversa via dei Pescatori verso via molo Caito. Oltre al rifacimento della fognatura ripristineremo il manto stradale in maniera completa".

L'assessore assicura che i tempi saranno brevi così da rendere quel tratto stradale pienamente fruibile. "Il dirigente si è già attivato per programmare gli interventi in tempi rapidi - assicura Reina - e con carattere d'urgenza incaricando il geometra Alberto Gancitano di seguire la procedura. Con la collaborazione della polizia municipale la strada è interdetta al traffico veicolare mentre il punto nel quale si è aperta la voragine è già transennato ed in sicurezza".

