Il titolare era senza green pass, un'officina chiusa a Salemi. Controlli e multe anche ad Adrano

Controlli anti-Covid in tutta la Sicilia per garantire il rispetto della normativa attualmente in vigore ed emergono alcune irregolarità. A Salemi, i carabinieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti durante il fine settimana, hanno notificato una sanzione amministrativa pari a 400 euro al titolare di una officina meccanica in quanto sprovvisto di green pass al momento del controllo. Nella circostanza, è stata elevata anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale per la durata di due giorni.

Dalla Sicilia orientale a quella occidentale: controlli anche nel Catanese. La polizia ha verificato la regolarità o meno in alcune attività commerciali, come i bar, in cui è necessario il possesso del "green pass rafforzato" per consumare bevande o cibi anche al bancone. E sabato scorso, è stata sanzionata la responsabile di un noto bar del centro di Adrano, nella centralissima via Roma, per aver consentito ad un cliente, sprovvisto della certificazione verde, il consumo di alimenti al banco del proprio esercizio. Anche nei confronti dell'uomo, pertanto, è stata erogata la sanzione amministrativa da 400 euro.

