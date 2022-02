Migliaia di meduse coprono la spiaggia di Alcamo Marina

Migliaia di meduse spiaggiate lungo il litorale sabbioso di Alcamo Marina. A segnalarne la presenza, in questi giorni, sono stati alcuni lettori del Giornale di Sicilia. Meduse che, ormai, si presentano in avanzato stato di decomposizione, tanto che la loro presenza, in lunghi tratti di spiaggia, appare adesso sempre meno visibile, sembrando pressoché irrilevante. Il fenomeno ha comunque destato curiosità e preoccupazione, ma non c’è di che allarmarsi più di tanto per l’ecosistema locale, come ci spiega l’esperto Stefano Piraino, docente palermitano dell’Università del Salento, a Lecce. Piraino, tra l’altro, è stato coordinatore, dal 2012 al 2016, del progetto scientifico “Med-Jellyrisk” finanziato dalla Commissione Europea per promuovere l’utilizzo di reti anti-meduse.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Massimo Provenza

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE