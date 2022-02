Campobello di Mazara, ammanchi nei conti: a processo direttore e cassiere di banca

Un direttore e un cassiere di banca sono sotto processo, in Tribunale, a Marsala, con l’accusa di truffa continuata in concorso in danno alcuni correntisti. Questi ultimi, infatti, hanno denunciato ammanchi dai loro conti, affermando che i prelievi di denaro contante che risultavano sulla carta non erano stati loro, in realtà, ad effettuarli.

Imputati sono Vito Bono, di 65 anni, e Calogero Margiotta, di 55, all’epoca dei fatti (tra il 2015 e il 2016), rispettivamente direttore e cassiere della filiale di Banca Nuova a Campobello di Mazara. Secondo l’accusa, i due bancari avrebbero truffato i correntisti, spesso poco scolarizzati, facendo talvolta firmare loro, con varie scuse, distinte di prelevamento di denaro contante che poi spariva dai conti correnti per finire non si sa bene dove.

Il processo si tiene davanti al giudice monocratico Matteo Giacalone. A sostenere l’accusa è il pm Ignazia Uttoveggio. Una ventina sono i risparmiatori che affermano che dai loro conti sono sparite somme (in un caso, addirittura 32 mila euro con vari prelievi da mille) a loro insaputa, anche se dalle carte risultava che a prelevare il contante erano stati loro. L’indagine è stata condotta dalla guardia di finanza.

