Trapani: viola l’obbligo di dimora e minaccia la sua ex moglie, arrestato

Nonostante fosse sottoposto ad obbligo di dimora, un 44enne trapanese, ha deciso di raggiungere l'ex moglie presso l'abitazione di quest'ultima e di minacciarla. È accaduto a Trapani.

Il 44enne si sarebbe allontanato dalla propria dimora in orari non consentiti dal provvedimento a cui era sottoposto, per raggiungere la casa della sue ex. Giunto da lei ha prima danneggiato alcuni oggetti che erano sul pianerottolo e poi l'ha minacciata. Le violazioni sono state così segnalate dalla Corte d’Appello, che ha disposto per lui l’aggravamento della misura precedente. Si trova agli arresti domiciliari.

Rimanendo nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia, la polizia di Trapani ha eseguito due distinte ordinanze che impongono il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, nei confronti di due uomini.

© Riproduzione riservata