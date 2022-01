Abbandono illecito di rifiuti, pugno duro a Marsala: 50 multe da inizio anno

Circa due settimane fa un autocarro pieno di resti di demolizioni edilizie e ferro era stato sequestrato dalla polizia municipale di Marsala in contrada Pastorella e il conducente era stato denunciato.

Era il primo grande segnale della lotta agli illeciti sui rifiuti che nell'ultimo mese ha portato a una cinquantina di multe in città.

Il sindaco Massimo Grillo non nasconde la soddisfazione per il bilancio di un mese di pugno duro contro chi sporca o abbandona immondizia in modo illecito e sconsiderato. E lo fa postando su Facebook un video degli ultimi casi in cui si vedono chiaramente cittadini lasciare rifiuti lungo le strade contribuendo alla formazione di discariche.

L'auto accosta, qualcuno apre lo sportello e lancia almeno un sacchetto pieno di immondizia. La scena si ripete in più di una occasione. In altri casi il conducente parcheggia la vettura e dal portabagli tira fuori cumuli di spazzatura di cui vuole liberarsi.

"In queste prime settimane del 2022 sono già una cinquantina le contravvenzioni elevate nei confronti di chi abbandona i rifiuti nel territorio, inclusi quanti effettuano il volantinaggio selvaggio: la sanzione arriva fino a 400 euro", commenta il sindaco Grillo. E poi ricorda che lo scorso anno "sono state 782 le sanzioni per violazioni accertate mediante telecamere di video-sorveglianza o mediante osservazione diretta da parte degli agenti".

