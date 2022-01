Vandali devastano i locali dell’istituto comprensivo Pellegrino a Marsala

Vandalizzati e deturpati, la notte scorsa, due plessi dell’Istituto comprensivo «Stefano Pellegrino» di Marsala. «Nel giorno della memoria la nostra scuola è stata ferita al cuore - dice la dirigente scolastica Nicoletta Drago - Ignoti si sono introdotti nei due plessi Gabelli (contrada San Filippo e Giacomo) e Casazze e hanno danneggiato e deturpato tutte le aule, le pareti, le porte, i bagni. Tutto è stato contaminato dal male fine a se stesso. Dal male senza senso. Dalla cattiveria e dall’inciviltà. Chi ferisce una scuola commette un attentato al futuro di un’intera comunità, soprattutto ora, in piena pandemia, che l’istituzione scolastica è l’unico spazio di socialità e crescita condivisa. L’unica vera espressione di una comunità che insegna la bellezza e la giustizia. Chiediamo a gran voce che il Comune ci stia vicino e operi immediatamente per ripristinare la piena funzionalità dei luoghi. Noi già da domani, ad ogni modo, garantiremo il servizio scolastico».

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e il presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. «Siamo indignati e amareggiati per questo fatto gravissimo - dicono i due amministratori - che, tra l’altro, cade in un giorno di profonda riflessione qual è la Giornata della Memoria. Un gesto vile e minaccioso che ha deturpato luoghi di insegnamento e di educazione, oltre che a mettere in apprensione i piccoli alunni e le loro famiglie. A loro vogliamo dire che le Istituzioni ci sono, che contrasteranno fermamente questi atti delinquenziali che vogliono incutere timore e insicurezza».

