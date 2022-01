In autobus da Palermo a Marsala con l’eroina: arrestata

I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato una 44enne straniera per detenzione e spaccio di droga.

I militari, durante un controllo su un bus proveniente da Palermo, alla fermata Piazza Fiera di Marsala, hanno notato una donna che, alla vista degli uomini in divisa, ha cercato di scendere dalla porta posteriore. Una volta bloccata e controllata, l’indagata è stata trovata in possesso di 13 ovuli di eroina del peso complessivo di 130 grammi, 8 ovuli contenenti 80 grammi di cocaina e un involucro in cellophane contenente 23 grammi di marijuana, che nascondeva nella borsa. Così è stata arrestata, e dopo la convalida da parte del gip, è finita ai domiciliari.

