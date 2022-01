Incendio al Biutiful Bistrot di Trapani, distrutta parte del locale: si segue la pista dolosa

Un incendio ha distrutto parte del Biutiful Bistrot, noto locale di Trapani che si trova fra via villa Rosina e viale Marche. Un rogo che, stando alle prime indagini, potrebbe anche essere di natura dolosa.

Le fiamme, che si sono sviluppate nel corso della notte, hanno distrutto mobili e accessori che si trovavano all'interno del risto-pub chiuso in questi giorni per via delle restrizioni per arginare l'emergenza Covid. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sulla matrice del rogo, i pompieri non si sbilanciano in attesa dei risultati dei riscontri scientifici. Gli investigatori, però, non escludono che qualcuno abbia volontariamente appiccato il rogo. Il locale è stato momentaneamente sequestrato per consentire agli investigatori di effettuare gli accertamenti necessari.

