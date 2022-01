Traffico di droga a Mazara, scattano quattro condanne

Quasi vent’anni di carcere (e oltre 70 mila euro di multe) sono stati invocati dal pm Sebastiani per quattro mazaresi imputati, in Tribunale, a Marsala, in un processo per fatti di droga. La pena più severa (nove anni di carcere e 40 mila euro di multa) è stata chiesta per il 31enne Luigi Mohamed Gharrad. Cinque anni e 15 mila euro di multa a testa, invece, Antonello Sanfilippo, di 34 anni, e Leonardo Majale, di 23. Dieci mesi e 2200 euro, infine, per Alexandru Leonard Favata, di 33 anni. A difendere gli imputati sono gli avvocati Chiara Bonafede, Francesca Frusteri, Ornella Cialona e Luigi Pipitone. Nello stesso procedimento, era imputato anche un altro mazarese, Antonino Quinci, di 28 anni, che ha preferito, però, essere giudicato con rito alternativo davanti al gup ed è stato condannato «in continuazione» con altra sentenza.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Antonio Pizzo

