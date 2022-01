Trapani, trovati con 25 grammi di eroina: un arresto e un obbligo di dimora

Trasportavano in auto 25 grammi di eroina, acquistata verosimilmente a Palermo. Al loro rientro a Trapani per i due pusher è però scattato l’arresto. La macchina sulla quale viaggiavano infatti è stata intercettata dagli agenti della squadra mobile sul tratto autostradale d’ingresso a Trapani. Alla vista dei poliziotti, i due giovani hanno tentato la fuga, ma sono stati inseguiti e immediatamente bloccati. È scattata la perquisizione e così nella manica del giubbotto, indossato da uno degli indagati, è stato rinvenuto un ovulo contenente eroina.

Dopo la convalida del fermo, per uno dei due pusher si sono aperte le porte del carcere Pietro Cerulli. Per l’altro, considerato complice, invece è scattato l’obbligo di dimora. Le indagini degli investigatori comunque proseguono per accertare la provenienza della sostanze stupefacente, quindi arrivare al possibile fornitore e anche per verificate se nell’attività di spaccio i due agivano da solo o se al contrario di servivano di eventuali complici sulla piazza trapanese. Non si esclude che la vicenda possa avere ulteriori sviluppi.

