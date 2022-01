Alcamo, telecamere «killer» contro l’abbandono dei rifiuti

Si implementa la lotta all’abbandono dei rifiuti ad Alcamo, specie nelle zone più periferiche. In arrivo al comando di polizia municipale tre videocamere mobili modello e-killer flex 2.0. Serviranno a monitorare le aree sprovviste di videosorveglianza e che sono spesso oggetto di abbandono indiscriminato i rifiuti di ogni tipo, trasformandosi in vere e proprie discariche a cielo aperto. Stabilito un cronoprogramma per l’acquisto non solo delle tre telecamere ma anche di batterie sostitutive e di copertura assicurativa in caso di furto, incendio e atti vandalici.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Michele Giuliano

