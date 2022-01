Pastore scivola in un dirupo a Pizzolungo e muore, inutili i soccorsi

Un pastore di 44 anni, N. V. (le sue iniziali) è morto nel pomeriggio a Pizzolungo, nel territorio di Erice. L’uomo, mentre pascolava il gregge, sarebbe scivolato in un dirupo. Inutile l’intervento del 118. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Ha chiesto aiuto al fratello ma non ce l'ha fatto

Secondo una prima ricostruzione il pastore ha chiesto aiuto al fratello. Quando questi è arrivato non ha potuto soccorrerlo. Così ha allertato polizia e vigili del fuoco, che hanno potuto raggiungere il luogo della disgrazia solo dopo più di un’ora. Le operazioni di recupero del corpo, però, si sono subito presentate difficili. Tanto che si è anche pensato di far intervenire un elicottero del Csar di Birgi. La zona in questione si trova al Nono Chilometro ed è molto impervia. Soltanto in serata il pastore è stato recuperato, ma non c'era più niente da fare.

