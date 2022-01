Marsala, il mercato del contadino si trasforma in un hub per le vaccinazioni

Per contrastare l’impennata dei contagi l’unica arma a disposizione è la vaccinazione che va promossa in tutte le occasioni e luoghi di incontro con la popolazione come i mercati di campagna amica. È quanto afferma la Coldiretti che ha trasformato per un giorno il Mercato Campagna Amica di Marsala in un hub, dove è stato possibile vaccinarsi per contribuire così ad arginare l’epidemia che nella città ha toccato punte elevate.

La variante Omicron sta mettendo sotto pressione le strutture sanitarie ed alimenta preoccupazioni tra i cittadini e così si estende l’impegno di Coldiretti che, come afferma un comunicato dell’associazione, «durante la pandemia ha promosso vaccinazioni nelle aziende agricole, nelle cantine, nei più piccoli comuni della provincia italiana e nei ghetti dei lavoratori stranieri».

© Riproduzione riservata