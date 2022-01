Castelvetrano, i notebook rubati in una scuola: 26enne denunciata per ricettazione

I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato una donna di 26 anni originaria di Salemi, con l’accusa di ricettazione. Nell’ambito delle indagini avviate a seguito del furto di 9 notebook in un istituto scolastico i carabinieri hanno fermato la donna mentre camminava per le strade cittadine con un grosso zaino sulle spalle. All’interno due notebook di cui la stessa non era in grado di riferire la provenienza. I successivi riscontri svolti dai militari dell’Arma hanno confermato che facevano parte dei nove rubati. Per questo motivo, la donna è stata denunciata per ricettazione, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata alla scuola.

