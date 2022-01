Marsala, telecamere e scooter elettrici ai vigili contro lo spaccio nelle scuole

Videosorveglianza nelle scuole e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’amministrazione comunale di Marsala ha disposto la dotazione di telecamere e scooter elettrici alla Polizia municipale per garantire una maggiore sicurezza sull’intero territorio comunale.

Il Comune, con tale obiettivo, è stato infatti destinatario dei fondi statali del ministero dell’Interno per i progetti di «Sicurezza urbana» e «Scuole sicure» – in totale circa 60 mila euro – ed ha così deciso di investire le somme per l’acquisto di strumenti e mezzi utili a prevenire il reato dello spaccio di sostante stupefacenti, ma anche fenomeni di bullismo ed atti vandalici contro beni pubblici.

Su questa linea si è quindi mosso il Comando della Polizia municipale, diretto dal dottor Vincenzo Menfi che, preso atto dell’accoglimento da parte della Prefettura per la progettualità «Sicurezza urbana 2022», procederà all’acquisto di nuove telecamere, nonché di due scooter elettrici al fine di consentire ai vigili urbani di muoversi con maggiore facilità nel centro storico, dove maggiore è il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Con un secondo atto, poi, il settore Polizia municipale ha prima proceduto al recupero dei fondi ministeriali concessi nel 2019 per il progetto «Scuole sicure» e non investiti. Quindi ha predisposto il provvedimento che impegna quelle somme non utilizzate per un ulteriore acquisto di sistemi di videosorveglianza, al momento sono nove, da ubicare in prossimità di istituti scolastici. Qui, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, si vogliono contrastare altri fenomeni come il bullismo e atti vandalici, spesso generati in gruppo.

© Riproduzione riservata