Marsala, al via la manutenzione straordinaria del canile municipale

Al via la nuova manutenzione straordinaria nel canile municipale di contrada Ponte Fiumarella, a Marsala. Gli interventi programmati dall’amministrazione comunale – per un importo di poco più di 40 mila euro – rispecchiano le indicazioni del medico veterinario responsabile e riguardano i fabbricati che accolgono gli animali, adibiti a «canile sanitario». In pratica, occorre ripristinare le condizioni ambientali in atto alterate, «tenuto conto – afferma l’assessore Michele Gandolfo – che sono spazi attrezzati per la prima accoglienza dei cani che devono essere sottoposti a visita veterinaria».

I box presentano evidenti segni di degrado, con parti metalliche arrugginite, beverini non idonei, grondaie fatiscenti e pericolanti. La manutenzione, pertanto, consentirà il pieno utilizzo di circa 20 box che, a causa delle parti ammalorate, non potevano ospitare animali. Di pari passo a questi lavori, affidati alla ditta «Officine Genna Leonardo» di Marsala, sarà pure oggetto di interventi l’impianto fognante del canile. «Anche in questo caso – afferma l’assessore Gandolfo – la mancanza di una manutenzione ordinaria degli ultimi anni, aggravata dalle recenti copiose piogge, hanno prodotto enormi problemi». Criticità che saranno ora risolte con il ripristino dei pozzetti di ispezione delle fosse settiche, i cui lavori – per un importo complessivo di oltre 12 mila euro – saranno realizzati dalla ditta «Regina srl» di Marsala. Si risolveranno quindi i frequenti intasamenti e malfunzionamenti dell’impianto fognario, con interventi di pulizia e spurgo dei fanghi che consentiranno l ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.

