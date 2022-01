Giallo ad Alcamo Marina, ritrovato in mare il cadavere di una donna

Si trova all'obitorio di Alcamo il cadavere di una donna rinvenuto, attorno alle 11 di stamane, al largo della costa di Alcamo Marina.

L'allarme lanciato da un diportista

L'allarme era stato lanciato da un diportista che si trovava nella zona del macabro rinvenimento. Il corpo senza vita della donna, scarnificato, è stato localizzato a circa un miglio dalla costa di contrada Magazzinazzi, nello specchio d'acqua tra Alcamo e Catellammare del Golfo. Sul posto per il recupero del cadavere è arrivata una motovedetta della Guardia costiera. Difficili sono state le operazioni di recupero da parte dei militari della Capitaneria, viste soprattutto le condizioni del corpo. Il cadavere è stato poi portato al vicino porto di Castellammare del Golfo e da qui è stato trasferito nell'obitorio di Alcamo dove sarà sottoposto ad accertamenti specifici per poter risalire all'identità della donna, che indossava un paio di scarpe da ginnastica.

Il cadavere sarebbe rimasto in acqua 50 giorni

Il cadavere da un primo esame potrebbe essere rimasto in acqua per circa cinquanta giorni. Una delle ipotesi porterebbe ad una migrante, ma per il momento gli investigatori (indagano i militari della Capitaneria di Porto coordinati dalla Procura di Trapani) non escludono altre piste, compresa quella che la donna possa essere di nazionalità italiana. La Procura di Trapani che ha aperto un fascicolo d'indagine per fugare ogni dubbio ha così disposto l'autopsia e tutti gli accertamenti necessari a risalire all'identità della sconosciuta e per stabilire le cause, anche se l'annegamento al momento potrebbe essere la più probabile. Intanto, si sta verificando se ci siano state donne scomparse negli ultimi due/tre mesi nella zona del trapanese e palermitano o comunque in Sicilia.

© Riproduzione riservata