Covid, il sindaco decide misure più stringenti a Trapani: ecco le regole

Trapani chiude per virus. In tutti i sensi. Non è un lockdown ma il sindaco Giacomo Tranchida ha deciso di applicare, da qui al 9 gennaio, nell’intero territorio comunale, delle regole più stringenti rispetto a quelle vigenti nel resto della Sicilia.

Gli ingressi saranno contingentati con green pass rafforzato e con mascherina FFP2 in tutti i luoghi di interesse storico culturale/biblioteche garantendo il distanziamento interpersonale e riducendo al 50% il numero dei posti per ciascuna postazione;

C'è poi la chiusura di tutti i Centri sociali e di incontro pubblici e privati stante che detti Centri sono prevalentemente frequentati da soggetti fragili (anziani, inabili etc). Il divieto di stazionamento nel raggio di 100 metri antistanti i pubblici esercizi che somministrano, a qualsiasi titolo, bevande e cibo per asporto; sospensione di conferenze, convegni, mostre, concerti anche privati e pur se già autorizzate precedentemente dall’Amministrazione.

Lo svolgimento delle funzioni e celebrazioni (es.matrimoni/funerali) nel rigoroso rispetto delle distanze interpersonali con costante utilizzo delle mascherine FFP2; le attività mercatali di lungomare Dante Alighieri (mercato del contadino) piazzale Ilio e del mercato Ittico potranno svolgersi nel rispetto degli ingressi contingentati e con l’uso delle mascherine FFP2, con la sospensione di tutti i servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private paritarie in presenza.

Tranchida, inoltre, ricorda che fino al 31 gennaio è fatto obbligo di indossare le mascherine FFP2 all’aperto anche se in zona bianca.

È divieto di consumare cibo, bevande al chiuso in cinema, teatri e per eventi sportivi. È stata stabilita la chiusura delle sale da ballo, discoteche e attività similari.

Fino al 31 marzo, inoltre, è fatto obbligo di essere in possesso di certificazione verde rafforzata e indossare le mascherine FFP2 nei cinema, teatri, durante gli eventi sportivi e sui mezzi di trasporto pubblico.

È necessario essere in possesso della certificazione verde rafforzata (super green pass) per la consumazione anche al banco, presso attività di ristorazione e somministrazione di bevande ed alimenti; è introdotto l’uso del super green pass per accesso a piscine, palestre, musei, mostre, centri termali e centri benessere, parchi tematici e di divertimento (es. ville comunali), sale giochi, sale scommesse, sale bingo e similari.

È possibile entrare e far visita alle strutture residenziali, semi residenziali ,socio assistenziali, socio sanitarie e hospice solo a soggetti in possesso di green pass rafforzato e tampone negativo o vaccinazione con terza dose.

