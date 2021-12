Primo intervento di chirurgia laparoscopica all'ospedale di Pantelleria

Per la prima volta sull'isola di Pantelleria è stato eseguito un intervento di chirurgia laparoscopica su un paziente che si è recato d’urgenza all’ospedale «B. Nagar» per una colecistite acuta perforata. In sala operatoria è intervenuta l’equipe guidata da Massimo Chiarot (medico romano che ha scelto di trasferirsi a lavorare sull'isola e aderente all’European Association of Endoscopic surgey), con l’aiuto di Domenico Vitale.

L’operazione si è svolta sotto guida video assistita riproducendo su monitor 4K il campo operatorio, grazie alla nuova colonna laparoscopica acquistata dall’Asp di Trapani per l’ospedale dell’isola. Si tratta di un’apparecchiatura che permette di intervenire attraverso accessi chirurgici inferiori al centimetro. Il decorso post operatorio è stato regolare e la paziente è stata dimessa due giorni dopo l’intervento.

