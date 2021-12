Mazara del Vallo, il porto peschereccio ancora al buio: disagi per la marineria

Buona parte del porto peschereccio di Mazara del Vallo si trova da diversi giorni al buio. Sono infatti spente le lampade di alcuni piloni lungo il viale Marinai d’Italia. Si registrano pertanto disagi da parte degli operatori costretti al calar del sole a non poter lavorare sulle banchine ove ormeggiati i pescherecci della marineria mazarese in attesa di riprendere il mare terminate le festività. Lo scrive Francesco Mezzapelle in un articolo in edicola oggi sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE