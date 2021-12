Incendiò l’auto del sindaco di Gibellina, condannato a 3 anni e 8 mesi

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sciacca Antonino Cucinella ha condannato Antonino Bivona, 43 anni, di Gibellina a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Era accusato di estorsione e danneggiamento perchè nella notte del 4 aprile 2020 diede fuoco alla macchina del sindaco di Gibellina Salvatore Sutera mentre si trovava parcheggiata nel giardino di casa. In quell’incendio fu danneggiata anche la vettura della moglie. Antonino Bivona più volte si era recato al Comune per richiedere al primo cittadino la concessione di un alloggio popolare. L’indagato si era recato anche presso lo studio medico del sindaco ma il primo cittadino lo aveva invitato a seguire le procedure di legge. Il 47enne venne arrestato dai carabinieri il 20 maggio e rinchiuso in carcere a Sciacca. Poi il Tribunale del Riesame revocò la custodia cautelare in carcere. In fase processuale (difeso dall’avvocato Giuseppe Accardo) ha scelto il rito abbreviato. Il Comune di Gibellina (difeso dall’avvocato Giuseppe Navarra) si è costituito parte civile. Bivona è stato condannato anche al pagamento di una multa di 800 euro e delle spese processuali.

© Riproduzione riservata