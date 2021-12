L'Asp di Trapani invita 10 sindaci a una stretta anti-Covid

Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Trapani ha invitato dieci sindaci del Trapanese, dove l’incidenza dei contagi è superiore a 250 su centomila abitanti, ad adottare misure restrittive anticovid. La nota è stata inviata ai sindaci dei Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, Salaparuta e Trapani. Il Comune di Erice ha già sospeso tutte le attività.

Troppa alta l'incidenza dei casi settimanali

«Vista l’incidenza dei casi settimanali (20-26 dicembre) superiore a 250/centomila abitanti nei suddetti Comuni con una percentuale di immunizzati che variano tra 72,17 e 83,36 - si legge nella nota dell’Asp -, in considerazione delle prossime festività e alla luce delle analisi effettuate, si ritiene di proporre le seguenti misure, atte a mitigare l’evoluzione dei contagi, a far data dalla presente e fino al 9 gennaio 2022: sospensione di eventi e ogni forma di riunioni in luogo pubblico e privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, svolti nei luoghi chiusi e/o aperti al pubblico ad eccezione delle funzioni religiose e funebri; sospensione di tutti i servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private e paritarie in presenza; contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale».

