L'omicidio di Mauro Rostagno, definitivo l'ergastolo per il boss Virga

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del boss Vincenzo Virga, condannato all’ergastolo per l’omicidio del giornalista Mauro Rostagno. I giudici della V sezione, inoltre, hanno condannato il capomafia al pagamento delle spese processuali. Diventa così definitiva la condanna nei confronti di Virga, in carcere dal 2001, mandante dell’agguato a Rostagno, morto il 26 settembre 1988. E’ ancora un mistero, invece, l’identità degli esecutori. Nei precedenti gradi di giudizio, infatti, il killer della mafia di Trapani, Vito Mazzara, era stato prima condannato e poi assolto definitivamente. Con il provvedimento di oggi, la Cassazione ha inoltre condannato Virga alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, cui dovrà versare 3 mia euro ciascuno.

La sentenza odierna della Cassazione arriva dopo un «ricorso straordinario» dei legali di Virga per «errore di fatto», respinto dai giudici della V sezione. Nel novembre 2020 la Cassazione aveva già confermato la condanna di Virga, respingendo invece il ricorso della procura generale nei confronti di Mazzara. Le indagini sulla morte di Rostagno sono state caratterizzate da forti episodi di depistaggio e alcuni mesi fa si è concluso un lungo processo per falsa testimonianza, con cui sono state assolte 8 persone, tra cui ex investigatori, mentre è stato condannato a 2 anni di carcere (pena sospesa) l’ex dentista della comunità Saman, la comunità di tossicodipendenti in cui lavorava Rostagno.

