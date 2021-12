Chiuso un tratto della strada che collega Campobello a Tre Fontane

Un tratto della strada provinciale 51 che collega Campobello di Mazara con le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola è stato chiuso al traffico, per decisione del Libero consorzio, dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici a seguito di alcuni avvallamenti che si sono creati sul manto stradale a causa delle intense piogge. Il tratto chiuso è prossimo allo svincolo per Torretta Granitola. In direzione Campobello il traffico viene deviato in contrada Bosco, mentre da Campobello verso le frazioni la deviazione è indicata in contrada Clemente da dove si potrà poi raggiungere la frazione di Tre Fontane tramite contrada Bosco o via Tonnara.

