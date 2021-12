Marsala, al Campus biomedico le vaccinazioni per i bambini

Da giovedì prossimo, 16 dicembre, al Campus biomedico accanto all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala sarà operativo il servizio di vaccinazione pediatrica, riguardante la fascia d’età 5-11 anni. A comunicarlo al sindaco Massimo Grillo è stato il Dipartimento di prevenzione della salute dell’Asp di Trapani, che ha accolto la richiesta del primo cittadino.

«Sono grato all’Asp per aver accolto la mia richiesta - dice il sindaco Grillo - tenuto conto che la vaccinazione di massa è l'arma più efficace per sconfiggere questo nemico insidioso che è il Coronavirus. Numerosi sono stati i messaggi di allarme che mi sono pervenuti nelle ultime settimane da genitori, docenti e dirigenti scolastici sul possibile diffondersi del virus tra i bambini. Oggi siamo in grado di dare una risposta concreta. Finora, i marsalesi hanno risposto con grande senso civico e responsabilità alla campagna vaccinale e sono fiducioso che faranno lo stesso rispondendo positivamente alla campagna vaccinale pediatrica».

Per la fascia di età 5-11 anni sarà possibile vaccinarsi al Campus biomedico il martedì, il sabato e la domenica, dalle 14 alle 20. Dall’Asp, inoltre, si fa sapere che, qualora si verificasse una buona risposta alle prenotazioni, saranno aumentati i giorni dedicati alla vaccinazione pediatrica. Si sta, inoltre, valutando, conclude la nota del Comune di Marsala, anche la possibilità di vaccinare direttamente nelle scuole, dopo le vacanze natalizie.

© Riproduzione riservata