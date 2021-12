Lasagna indigesta per gli atleti del Cus Palermo: assolti cuoco e ristoratori di Trapani

Il «processo della lasagna». Era stato definito così quello a carico dei due titolari e del cuoco di un ristorante trapanese accusati di lesioni personali colpose per avere intossicato, appunto, attraverso porzioni di lasagne, l’intera squadra Under 15 di Pallanuoto del Cus Palermo. Dopo sei anni dal fatto che risale al 31 gennaio del 2016, il Giudice di Pace Marco D’Alessandro ha assolto gli imputati «perché il fatto non sussiste».

