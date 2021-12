Coronavirus, gestori senza green pass: chiusi due bar a Petrosino e Salemi

Intensificati i controlli anti-Covid in tutta l'Isola, secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno, e scattano multe e chiusure. Gli ultimi casi, in ordine di tempo, nel Trapanese: i gestori di due bar, uno nel comune di Petrosino e uno a Salemi sono stati trovati senza green pass dai carabinieri.

Una coppia di 32enni, titolari di un bar a Petrosino, sono risultati sprovvisti di certificazione verde ed entrambi sono stati multati con una sanzione di 400 euro, mentre l’attività commerciale è stata sospesa per 5 giorni. Petrosino ha la percentuale più bassa di immunizzati: quasi il 30% dei residenti non ha fatto alcuna dose di vaccino anti-Covid o non ha completato il ciclo vaccinale.

A Salemi i carabinieri hanno accertato che il titolare di un bar era sprovvisto di green pass è per questo è stato sanzionato con la sospensione dell’attività e con una multa di 400 euro.

I controlli sono stati intensificati dopo l'entrata in vigore del super green pass. Nei ristoranti al chiuso la consumazione al tavolo è consentita solo con green pass rafforzato. Senza il super green pass, in zona arancione, non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone. Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid e dunque non ha il super pass, inoltre, in zona arancione non sarà possibile mangiare ai tavoli di bar e ristoranti non solo al chiuso ma neanche all'aperto.

