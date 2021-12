Ospedale di Alcamo, macchinario guasto: lista di 1.500 utenti per la densitometria ossea

Guasto da mesi il macchinario per la densitometria ossea dell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Non è possibile effettuare visite di questo tipo e nel frattempo si è creata una lista d’attesa di ben 1.500 utenti che hanno la necessità di sottoporsi a questo esame clinico. L’allarme parte dal consigliere comunale Franco Orlando, oltretutto impiegato come tecnico di laboratorio dello stesso nosocomio, che ha deciso di prendere carta e penna e segnalare il disagio ai vertici dell’Asp di Trapani e agli altri due Comuni che fanno riferimento alla sanità alcamese, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

